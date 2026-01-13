Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero varia in base a diversi fattori di mercato. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando le tariffe applicate ai consumatori. Conoscere l’andamento del PUN è utile per comprendere le dinamiche di prezzo e valutare eventuali variazioni nelle bollette mensili.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero quello in cui i fornitori propongono offerte a prezzo variabile o fisso, spesso legate proprio all’andamento del PUN. Al 13 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1357 €kWh (pari a 135,663428 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,0511 €kWh ( 51,102100 €MWh il 4 Maggio 2025) e massimi superiori a 0,1928 €kWh ( 192,837190 €MWh il 20 Gennaio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

