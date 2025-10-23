Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euro per MWh, è il riferimento principale per il mercato libero e viene aggiornato quotidianamente. Al 23 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,123 €kWh (123,41 €MWh), mostrando una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti. Nel corso delle ultime settimane, il prezzo ha oscillato tra 0,10 €kWh e 0,18 €kWh, a testimonianza di una certa volatilità dovuta a fattori stagionali e dinamiche di mercato. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

