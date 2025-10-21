Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 21 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1289 €kWh (128,87 €MWh), mentre la media del mese di Ottobre 2025 è di circa 0,122 €kWh. Questi valori sono al netto di tasse, oneri e costi di commercializzazione, che variano a seconda del fornitore e del contratto scelto. Nel mercato libero, i consumatori possono scegliere tra diverse offerte, spesso con tariffe fisse o variabili legate all’andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
