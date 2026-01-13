Pupazzo di un frate impiccato trovato allo Zen di Palermo | Indagini in corso

Un pupazzo raffigurante un frate con un cappio al collo è stato trovato dagli agenti di polizia nello Zen di Palermo, in via Nedo Nadi. La scoperta ha suscitato l’interesse delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire il significato e le circostanze del ritrovamento. La vicenda è attualmente al centro di approfondimenti investigativi.

La scoperta in via Nedo Nadi. Un pupazzetto raffigurante un frate con un cappio al collo, appeso a un muro, è stato rinvenuto dagli agenti di polizia nel quartiere Zen, in via Nedo Nadi a Palermo. L'oggetto, dal contenuto simbolico inquietante, ha immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, facendo scattare accertamenti approfonditi. Il collegamento con gli spari contro la chiesa. La strada dove è stato trovato il pupazzetto si trova a poca distanza dalla chiesa di San Filippo Neri, allo Zen 2, che nei giorni di Capodanno è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco.

Shock allo Zen, pupazzo di un frate impiccato trovato vicino la chiesa: avvertimento o goliardia? - Pupazzo con le fattezze di un frate appeso con un cappio davanti alla chiesa dello Zen: indagini sulla possibile intimidazione a don Giovanni Giannalia, che incontra le istituzioni, chiede sostegno e ... lasicilia.it

Pupazzo vestito da francescano con un cappio: macabra scoperta allo Zen - Neppure il posto è anonimo, visto che la macabra scoperta è avvenuta a poca distanza dalla chiesa di San Filippo Neri, allo Zen 2, bersagliata nei giorni di Capodanno com colpi di fucile e pistola. livesicilia.it

