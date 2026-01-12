Macabra scoperta allo Zen trovato un pupazzo da francescano con un cappio al collo
Nel quartiere Zen, gli agenti hanno trovato un pupazzo raffigurante un francescano, con una bottiglia in mano e un cappio al collo. La scena, di natura inquietante, ha sollevato interrogativi sulla sua provenienza e sul possibile significato. La scoperta è stata segnalata alle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire il contesto e le eventuali implicazioni.
Che fosse o meno un messaggio inviato al parroco del quartiere, la scena che si è presentata davanti agli occhi dei poliziotti è apparsa quantomeno inquietante: si trattava di un pupazzo con le fattezze di un frate francescano, con una bottiglia in mano e un cappio attorno al collo. Il macabro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Cadavere trovato in un baule, la macabra scoperta in una casa nel Fiorentino: l’uomo era morto da tempo e viveva con la madre e i fratelli
Leggi anche: Firenze, macabra scoperta in una casa: trovato un cadavere nascosto in un baule
Firenze, macabra scoperta in una casa: trovato un cadavere nascosto in un baule - Una scoperta macabra ha scosso la tranquilla frazione di Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. notizie.tiscali.it
Macabra scoperta nel Bosco Incoronata LA NOTIZIA https://cityne.ws/ZI0Ai - facebook.com facebook
La macabra scoperta è stata fatta da due escursionisti lo scorso primogennaio. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e sottoposto asequestro l'intera area. Per sapere quei resti a chi appartengono ènecessario attendere l'esame del Dna. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.