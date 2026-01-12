Macabra scoperta allo Zen trovato un pupazzo da francescano con un cappio al collo

Nel quartiere Zen, gli agenti hanno trovato un pupazzo raffigurante un francescano, con una bottiglia in mano e un cappio al collo. La scena, di natura inquietante, ha sollevato interrogativi sulla sua provenienza e sul possibile significato. La scoperta è stata segnalata alle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire il contesto e le eventuali implicazioni.

Che fosse o meno un messaggio inviato al parroco del quartiere, la scena che si è presentata davanti agli occhi dei poliziotti è apparsa quantomeno inquietante: si trattava di un pupazzo con le fattezze di un frate francescano, con una bottiglia in mano e un cappio attorno al collo.

