Pupazzo di un frate impiccato trovato allo Zen di Palermo

Nella zona Zen di Palermo, in via Nedo Nadi, è stato rinvenuto un pupazzo raffigurante un frate con un cappio al collo, appeso al muro. L'episodio è stato scoperto dagli agenti di polizia, che stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento. La presenza dell'oggetto ha suscitato interesse e preoccupazione tra i residenti, evidenziando l'importanza di monitorare il contesto locale.

Un pupazzetto di un frate con un cappio al collo appeso al muro è stato trovato dagli agenti di polizia nel quartiere Zen in via Nedo Nadi, a Palermo. La strada non dista molto dalla chiesa di San Filippo Neri, allo Zen 2, contro la quale a Capodanno sono stati esplosi alcuni colpi di fucile e pistola finiti sul portone in lamiera e sul quadro elettrico, alcuni conficcati sul muro. Il parroco della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pupazzo di un frate impiccato trovato allo Zen di Palermo Leggi anche: Macabra scoperta allo Zen, trovato un pupazzo da francescano con un cappio al collo Leggi anche: Palermo: arresti, sequestri di droga e denunce allo Zen La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Shock allo Zen, pupazzo di un frate impiccato trovato vicino la chiesa: avvertimento o goliardia?. Pupazzo di un frate impiccato trovato allo Zen di Palermo - Un pupazzetto di un frate con un cappio al collo appeso al muro è stato trovato dagli agenti di polizia nel quartiere Zen in via Nedo Nadi, a Palermo. ansa.it

Shock allo Zen, pupazzo di un frate impiccato trovato vicino la chiesa: avvertimento o goliardia? - Pupazzo con le fattezze di un frate appeso con un cappio davanti alla chiesa dello Zen: indagini sulla possibile intimidazione a don Giovanni Giannalia, che incontra le istituzioni, chiede sostegno e ... lasicilia.it

Pupazzo vestito da francescano con un cappio: macabra scoperta allo Zen - Neppure il posto è anonimo, visto che la macabra scoperta è avvenuta a poca distanza dalla chiesa di San Filippo Neri, allo Zen 2, bersagliata nei giorni di Capodanno com colpi di fucile e pistola. livesicilia.it

Pupazzo frate anni 80 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.