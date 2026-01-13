Punto d' incontro fra due importanti realtà mandellesi attive nel sociale

A Mandello, nasce una nuova collaborazione tra il Centro diurno comunale e l’Associazione La Nostra Famiglia. Questo punto di incontro tra due realtà locali impegnate nel sociale mira a rafforzare il sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà. L’iniziativa intende promuovere un’azione condivisa e integrata, rafforzando il ruolo del territorio nel supporto alle esigenze della comunità.

A Mandello prende avvio la nuova collaborazione tra il Centro diurno comunale e l'Associazione La Nostra Famiglia di Mandello. "L'obiettivo è valorizzare le esperienze di entrambe le strutture, promuovendo attività condivise e momenti di incontro capaci di arricchire la quotidianità degli utenti.

