Un incontro speciale tra risate e realtà nel cuore della Campania
Un dialogo vivace e spontaneo tra Stefano Bandecchi e Luigi Giggiolone, dove leggerezza e concretezza si uniscono per raccontare la voglia di ascoltare e di costruire una politica più vicina alle persone. Un momento autentico tra ironia e partecipazione. Nel nuovo video condiviso online, Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania, si mostra accanto al popolare tiktoker Luigi Giggiolone, conosciuto per il format virale "Buongiorno Pescheria". L'atmosfera dell'incontro mescola simpatia, immediatezza e dialogo sincero.
