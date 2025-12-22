Cortona uffici e servizi pubblici aperti fra Natale e Capodanno Tutte le attrazioni sempre attive

A Natale e a Capodanno Cortona sarà meta di numerosi visitatori, per garantire la fruibilità dei servizi pubblici nelle festività. L'Infopoint turistico sarà aperto anche per la vigilia di Natale, a San Silvestro e a Capodanno, resterà chiuso il 23, il 25 e il 29 dicembre. Il Maec sarà aperto. Cortona, il consiglio comunale di lunedì 22 dicembre; Un nuovo asilo nido nell'Aretino: è costato 2,7 milioni e ospiterà 72 bimbi; Servizi scolastici e tariffe. Costi dei pasti in aumento; Nuovo asilo di Camucia, il Pd: Servono chiarimenti sulla scuole dell'infanzia di via XXV aprile.

Cortona, gli uffici e i servizi pubblici fra vigilia di Natale e Capodanno - Fra la vigilia di Natale e Capodanno tutte le attrazioni delle feste saranno attive e sarà sempre aperto (fra le 10 e le 17) l’Infopoint turistico di piazza Signorelli. lanazione.it

Cortona, il consiglio comunale di lunedì 22 dicembre - Sono 15 i punti all’ordine del giorno fra cui spiccano le pratiche annesse e connesse al bilancio di previsione. msn.com

Solidarietà in strada Anche quest’anno è partito il progetto dal nome “Solidarietà in strada” , una bella collaborazione tra la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro con gli uffici di pastorale giovanile, vocazionale, oratori, la caritas diocesana e il Seminario Ves - facebook.com facebook

