Torre dei Conti sopralluogo del prefetto Giannini sul cantiere per la messa in sicurezza

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, a due mesi dal crollo dell’edificio medievale. L’ispezione ha avuto lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza, in un’ottica di tutela del patrimonio storico e di tutela pubblica.

A distanza di due mesi dal crollo della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci, il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha svolto un sopralluogo sul cantiere in corso per la messa in sicurezza dell'edificio medievale. Giannini, accompagnato dal comandante dei vigili del fuoco Adriano De Acutis, ha.

Roma: prefetto e comandante vigili fuoco a Torre Conti, prosegue messa in sicurezza - Sopralluogo stamattina del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, alla ... agenzianova.com

Torre dei Conti, lavori di messa in sicurezza: sopralluogo del prefetto Giannini - Le operazioni, definite “complesse”, prevedono l’installazione di strutture metalliche di protezione. msn.com

Crollo alla Torre dei Conti, sopralluogo del prefetto Giannini: in corso le operazioni di messa in sicurezza https://www.lacapitale.it/articolo/crollo-alla-torre-dei-conti-sopralluogo-del-prefetto-giannini-in-corso-le-operazioni-di-messa-in-sicurezza - facebook.com facebook

