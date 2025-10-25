Statale 36 video e foto dal cantiere del quarto ponte C' è la data di apertura

Giornata di open day al Quarto Ponte con Anas. In tanti stanno partecipando nella giornata di oggi, sabato 25 ottobre, all'iniziativa promossa per far conoscere e mostrare da vicino come procede l'opera che sta portando alla creazione del nuovo collegamento tra Pescate e Lecco affiancando il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Statale 36, open day al cantiere del Ponte Manzoni tinyurl.com/374fnewe - facebook.com Vai su Facebook

Sul cantiere sulla Statale del ponte di Oleggio senso unico alternato fino al 29 novembre https://malpensanews.it/2025/10/sul-cantiere-sulla-statale-del-ponte-di-oleggio-senso-unico-alternato-fino-al-29-novembre/941140/… #viabilità - X Vai su X

Video. Statale 36, "Il Quarto Ponte è sempre più vicino" - Il sindaco Capitani ha fatto visita al cantiere: "L'ultimo concio della struttura lato Pescate è stato posato ieri lavorando anche di notte per rispettare i tempi" ... Come scrive leccotoday.it

Maxi-incidente sulla Statale 36, 15 feriti: il video - Sul posto vigili del fuoco, sette ambulanze e due automediche: soccorso anche un bambino di 10 anni Lo schianto è avvenuto lunedì sera tra ... Riporta ilgiorno.it