Elezioni provinciali Salerno Vietri FdI | Il risultato premia il lavoro sul territorio

Alle elezioni provinciali di Salerno, Fratelli d’Italia si conferma presente sul territorio con la conquista di due consiglieri, Antonio Somma e Modesto Delmastro. Questo risultato testimonia l’impegno e la crescita del partito nella provincia, rafforzando la sua presenza e rappresentanza a livello locale. La vittoria riflette il lavoro di ascolto e vicinanza ai cittadini svolto nel tempo, evidenziando un radicamento stabile e consolidato.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’elezione di due consiglieri provinciali, Antonio Somma e Modesto Delmastro, rappresenta un risultato importante che conferma il radicamento di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di FdI, commentando l’esito delle elezioni provinciali. Vietri sottolinea come Fratelli d’Italia sia risultata “la lista più votata del centrodestra con 11.527 voti ponderati e la terza tra tutte quelle presenti a questo appuntamento elettorale”, definendo il risultato una conferma del lavoro svolto sul territorio. “Ringrazio tutti i candidati della nostra lista per il contributo e l’impegno dimostrati, così come gli amministratori locali che hanno partecipato con senso di responsabilità a questo appuntamento elettorale”, aggiunge il deputato, esprimendo un ringraziamento anche ai vertici del partito e alla classe dirigente “che, a ogni livello, hanno contribuito a questo risultato con determinazione e spirito di squadra”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

