Nella notte tra sabato e domenica, le strade di diverse città iraniane, tra cui Tabriz e Mashhad, sono state teatro di nuove proteste contro la Repubblica islamica. La repressione delle manifestazioni continua a coinvolgere cittadini che esprimono il proprio dissenso, evidenziando una situazione di tensione e instabilità nel paese. Questi eventi rappresentano un’ulteriore fase nel movimento di protesta che attraversa l’Iran negli ultimi mesi.

E’ stata un’ altra notte di proteste tra sabato e domenica contro la Repubblica islamica in tutto l’ Iran. Sui social rimbalzano le immagini delle manifestazioni represse con la forza dagli agenti della sicurezza del regime. L’attivista iraniana in esilio negli Usa, Masih Alinejad, ha diffuso su X video raccolti da varie città dove i dimostranti sono scesi nelle strade da Tabriz a Mashdad, passando per Shiraz e Rasht, affrontando la brutalità delle forze di sicurezza. “ Corpi ammucchiati gli uni sugli altri ” in un ospedale, folle enormi e di brutali violenze nelle strade di Teheran. Sono alcune testimonianze raccolte dalla Cnn da diverse persone che hanno protestato in Iran negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad

