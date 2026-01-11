Iran proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad
Nella notte tra sabato e domenica, le strade di diverse città iraniane, tra cui Tabriz e Mashhad, sono state teatro di nuove proteste contro la Repubblica islamica. La repressione delle manifestazioni continua a coinvolgere cittadini che esprimono il proprio dissenso, evidenziando una situazione di tensione e instabilità nel paese. Questi eventi rappresentano un’ulteriore fase nel movimento di protesta che attraversa l’Iran negli ultimi mesi.
E’ stata un’ altra notte di proteste tra sabato e domenica contro la Repubblica islamica in tutto l’ Iran. Sui social rimbalzano le immagini delle manifestazioni represse con la forza dagli agenti della sicurezza del regime. L’attivista iraniana in esilio negli Usa, Masih Alinejad, ha diffuso su X video raccolti da varie città dove i dimostranti sono scesi nelle strade da Tabriz a Mashdad, passando per Shiraz e Rasht, affrontando la brutalità delle forze di sicurezza. “ Corpi ammucchiati gli uni sugli altri ” in un ospedale, folle enormi e di brutali violenze nelle strade di Teheran. Sono alcune testimonianze raccolte dalla Cnn da diverse persone che hanno protestato in Iran negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: La repressione non ferma le proteste in Iran. Israele in massima allerta per possibile intervento Usa
Leggi anche: Tre novità nelle proteste in Iran
Procuratore Iran: Manifestanti rischiano pena di morte. Trump: Pronti ad aiutare; Nuova ondata di proteste (e di repressione) in Iran. L’UE con i manifestanti; Le proteste interne e il fattore Usa: perché l'Iran di Khamenei è all'angolo; Oltre 60 uccisi in Iran e centinaia di arresti ma la rivolta continua.
Iran, la protesta sfida la repressione: scontri nelle città, blackout totale e oltre 100 morti - Nonostante la stretta del governo e il blocco quasi completo di internet, le proteste contro il regime proseguono in oltre cento città del Paese. vanityfair.it
Iran, nuova notte di proteste. Il presidente del Parlamento: “Se attaccati colpiremo USA e Israele”, le news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta sulle proteste in Iran: nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del ... fanpage.it
PROTESTE in IRAN fine 2025 - inizio 2026
Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Manifestazioni a Teheran contro la repubblica islamica #ANSA x.com
Proteste in Iran, il regime evoca la pena capitale. Khamenei innalza l'allerta Il bilancio delle vittime nelle manifestazioni ha superato quota 70 ma potrebbe essere ancora maggiore - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.