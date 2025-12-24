Promozione Campionato sempre più tirato Duello ai vertici

La prima giornata del girone di ritorno è stata poco prolifica nelle marcature (solo 14) ma ha confermato la qualità delle prime in graduatoria. La nuova classifica vede al comando il Lunano con 4 punti di vantaggio sul Fano e 9 sulla Nuova Real Metauro. Al quarto posto (a meno 16) il duo Gabicce Gradara- Montemarcianese. Fanalino di coda la Vigor Castelfidardo. Dopo 1440 minuti di gioco la differenza tra la testa e la coda della graduatoria è di 27 punti. I numeri. Il Vismara nelle ultime 8 giornate ha incamerato di seguito: 2 vittorie, 1 sconfitta, 1 vittoria, 3 sconfitte e 1 pareggio. Del Lunano l’attacco più prolifico (27 reti), la difesa che ha subito di più è quella del Tavullia Valfoglia (28 gol). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

