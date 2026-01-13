Il Regno Unito sta lavorando allo sviluppo di un nuovo missile balistico a lunga gittata destinato all’Ucraina, in risposta alla diminuzione degli aiuti militari provenienti dagli Stati Uniti. Si tratta di un’arma che potrebbe essere impiegata in eventuali scenari di conflitto tra Kiev e Mosca. L’intento è rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina in un contesto di crescente tensione nella regione.

Il Regno Unito intende sviluppare un nuovo missile balistico a lunga gittata da fornire all'Ucraina a corto di armamenti dopo la riduzione degli aiuti militari americani. L'iniziativa, denominata Project Nightfall, è stata annunciata nelle scorse ore dal governo britannico, il quale ha reso noto che i missili in questione saranno dotati di una testata da 200 chilogrammi e avranno un raggio d'azione di oltre 500 chilometri. Il ministero della Difesa di Londra ha precisato che tre team industriali riceveranno nove milioni di sterline ciascuno per progettare, sviluppare e consegnare i primi tre vettori Nightfall entro 12 mesi per i lanci di prova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Project Nightfall: ecco qual è il missile che Kiev potrebbe schierare contro Mosca

Leggi anche: Massiccio attacco russo su Kiev. Mosca: "Usato il missile ipersonico Oreshnik"

Leggi anche: Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, la capitale senza luce e acqua

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

SIDKick-Pico by Frenetic Firmware update v0.22 https://www.nightfallcrew.com/24/12/2025/sidkick-pico-by-frenetic-firmware-update-v0-22/ - facebook.com facebook