Processo Hydra | alla sbarra chi firmò il patto fra le mafie In abbreviato 62 condanne fino a 16 anni

Il processo Hydra ha portato alla luce il patto tra le mafie in Lombardia, con 62 condanne fino a 16 anni in abbreviato. A Milano, il 12 gennaio 2025, è stato emesso il verdetto per il primo filone dell'inchiesta, che ha evidenziato i legami tra organizzazioni criminali e il loro impatto sul territorio.

Milano, 12 gennaio 2025 –??????Emesso il verdetto per il primo filone del processo Hydra sull’alleanza tra mafie in Lombardia. Sono 146 le persone che erano finite alla sbarra, con 78 imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Confermato, a grandi linee, tutto l’impianto accusatorio. La condanna più dura emessa dal gup Emanuele Mancini è stata a 16 anni a carico di Massimo Rosi, affiliato alla locale di Lonate Pozzolo per una serie di reati associativi, associazioni di tipo mafioso e traffico di droga per persone ritenute capi promotori. Giuseppe Fidanzati, figlio del boss di Cosa Nostra Gaetano, condannato a 14 anni come Bernardo Pace, 13 anni per Rosario Abilone, Antonio Grasso a 13 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

