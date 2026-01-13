processo hydra a milano 62 condanne per il sistema mafioso lombardo

Il processo Hydra a Milano ha portato alla condanna di 62 persone coinvolte nel cosiddetto “Sistema mafioso lombardo”. Questa organizzazione criminale integra esponenti di ‘ndrangheta, Cosa Nostra e camorra, operando in modo congiunto per gestire affari illeciti e il controllo territoriale. La sentenza conferma la presenza di un articolato sistema mafioso che, pur mantenendo le proprie differenze, collabora per raggiungere obiettivi comuni.

Il “ Sistema mafioso lombardo “, dove convivono in un’unica organizzazione criminale esponenti di ‘ndrangheta, cosa nostra e camorra per spartirsi affari e controllo del territorio, esiste. Lo ha deciso il gup di Milano, Emanuele Mancini, condannando 62 persone nell’ambito dell’inchiesta ‘Hydra’ di Procura di Milano e Nucleo investigativo dei carabinieri sulla cosiddetta ‘ supermafia ‘ o ‘ mafia a tre teste ‘. Su 80 imputati che hanno scelto il rito abbreviato e accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di droga, tentata rapina, detenzione abusiva di armi, intestazione fittizia di beni, frode fiscale e omesso versamento delle imposte, riciclaggio e false fatture, dopo 6 ore di camera di consiglio il gup ha disposto 62 condanne e 18 assoluzioni piene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

