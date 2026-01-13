Processo al sistema mafioso lombardo | tutti i condannati in abbreviato dell' inchiesta Hydra

Il processo “Hydra” ha visto la condanna di numerosi imputati coinvolti in un sistema mafioso lombardo. L’inchiesta ha evidenziato un’alleanza tra esponenti di mafia, ’ndrangheta e camorra, operante principalmente nelle province di Milano e Varese, con l’obiettivo di controllare attività illecite e influenzare il territorio. La sentenza conferma le tue tesi sulla presenza di una rete criminale organizzata radicata in Lombardia.

Con l’arrivo della prima sentenza del processo “Hydra” si consolidano le tesi della procura di Milano sull’esistenza di una grande alleanza tra esponenti di mafia, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia - in particolar modo nelle province di Milano e Varese - che aveva lo scopo di controllare il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Processo Hydra a Milano, 62 condanne per il “Sistema mafioso lombardo” Leggi anche: Milano, processo Hydra: le condanne per il «sistema mafioso lombardo» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Processo Hydra a Milano, cinque secoli di carcere a 62 imputati: «Gli affiliati di tre mafie si sono uniti per fare affari in città. La Lombardia è come la Calabria»; Processo Hydra, condanne a 500 anni di carcere per il “Sistema mafioso lombardo”; Processo Hydra, condannato il sistema mafioso lombardo: 62 sentenze e 500 anni di carcere; Processo Hydra, arrivata la sentenza per 62 imputati: 500 anni di carcere. Inchiesta Hydra, stangata della giustizia: riconosciuto il “sistema mafioso lombardo” - Condannati 62 imputati con pene fino a 16 anni, altri 45 rinviati a processo: maxi procedimento su Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra al Nord ... laprovinciadivarese.it

Processo “Hydra”, condannato il sistema mafioso lombardo: 62 sentenze e 500 anni di carcere - Il Gup di Milano ha riconosciuto l'alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra che operava nella regione. varesenews.it

Cos’è il processo Hydra, che ha svelato l’alleanza tra mafie in Lombardia: in 62 condannati a 5 secoli di carcere - Ieri sera, 12 gennaio 2026, sono arrivate 62 condanne nell'ambito del processo Hydra a Milano, che ha svelato un'alleanza tra mafie nel territorio lombardo ... fanpage.it

Milano, processo Hydra: le condanne per il «sistema mafioso lombardo». Il computo complessivo delle pene sfiora i cinque secoli di carcere x.com

Processo #Hydra, confermato l'impianto della procura, la "super-mafia" ESISTE! Poco fa il GUP Emanuele Mancini ha pronunciato il dispositivo della sentenza di 1° grado in abbreviato del processo sul c.d. "sistema mafioso lombardo", l'alleanza tra #mafia, #c - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.