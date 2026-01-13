Milano processo Hydra | le condanne per il sistema mafioso lombardo

Si è concluso il rito abbreviato del processo Hydra, che riguarda il presunto sistema mafioso in Lombardia. Il giudice Emanuele Mancini ha emesso 24 condanne, confermando le richieste dei pubblici ministeri per associazione mafiosa. Il procedimento rappresenta un importante passo nel contrasto alle attività criminali organizzate nella regione, evidenziando l’attenzione delle autorità su questo fenomeno.

Si è chiuso il filone del rito abbreviato del processo Hydra: il giudice per l’udienza preliminare Emanuele Mancini ha pronunciato 24 condanne per associazione mafiosa, accogliendo integralmente le richieste avanzate dai pubblici ministeri. La pena più pesante, pari a 16 anni di reclusione, è stata inflitta a Massimo Rosi, indicato come reggente della locale di ’ndrangheta di Lonate Pozzolo. Seguono i 14 anni e 8 mesi comminati a Filippo Crea, ritenuto emissario della ’ndrina Iamonte, e i 14 anni a Giuseppe Fidanzati: per tutti e tre l’accusa aveva sollecitato una condanna a 20 anni. Al termine della camera di consiglio è stata riconosciuta la colpevolezza per 62 dei 78 imputati che avevano optato per il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

