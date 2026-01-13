Pro Vita Famiglia | bene Ddl Caregiver Ora stop incoerenti proposte su suicidio assistito

Il Ddl Caregiver rappresenta un passo importante per tutelare chi si prende cura dei propri cari, promuovendo una visione rispettosa della vita fino al suo naturale declino. Ora è importante fermare proposte incoerenti come quella sul suicidio assistito, che contraddicono i principi fondamentali di tutela e rispetto della vita. Pro Vita Famiglia ribadisce la necessità di un percorso legislativo che sostenga valori autentici e coerenti con la dignità umana.

''Il Ddl Caregiver può e deve diventare il primo passo di una politica che sta dalla parte della vita fino alla fine naturale''.

Scuola, Pro Vita Famiglia: "Bene Valditara su libertà educativa, estendere consenso a progetti affettività" - Pro Vita & Famiglia plaude alla risposta data oggi alla Camera dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’interrogazione parlamentare di 58 ... notizie.tiscali.it

Il Vescovo Antonio Suetta “massacrato” perché difende la Vita. La petizione di solidarietà di Pro Vita & Famiglia - San Remo ha dedicato una campana – battezzata Campana per la Vita - korazym.org

Buona Vita Martino!!!! Scatenati a giocare con la tua nuova fantastica famiglia che ringraziamo con tutto il #canile_municipale_di_piacenza #felicita #cucciolo #adottato - facebook.com facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

