Fine vita Pro Vita & Famiglia | Suicidio assistito non necessario più cure e dignità per fragili
(Adnkronos) – ”Siamo qui per dire un deciso no al suicidio assistito e un sì all’assistenza, alle cure, alla dignità e alla salute. Siamo contrari perché l’esperienza mondiale ci ha mostrato che si comincia con i malati terminali e si finisce per includere disabili, depressi, malati psichiatrici e persino giovani anoressici. Basta guardare cosa accade . L'articolo Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Suicidio assistito non necessario, più cure e dignità per fragili” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
