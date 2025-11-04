Fine vita Pro Vita & Famiglia | Suicidio assistito non necessario più cure e dignità per fragili

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – ”Siamo qui per dire un deciso no al suicidio assistito e un sì all’assistenza, alle cure, alla dignità e alla salute. Siamo contrari perché l’esperienza mondiale ci ha mostrato che si comincia con i malati terminali e si finisce per includere disabili, depressi, malati psichiatrici e persino giovani anoressici. Basta guardare cosa accade . L'articolo Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Suicidio assistito non necessario, più cure e dignità per fragili” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

fine vita pro vita amp famiglia suicidio assistito non necessario pi249 cure e dignit224 per fragili

© Ildifforme.it - Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Suicidio assistito non necessario, più cure e dignità per fragili”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fine vita pro vitaFine vita, Stoica: "Lo Stato deve accompagnare alla vita, non alla morte" - "Ritengo sbagliato il suicidio assistito perché lo Stato ha un dovere morale e giuridico di accompagnare le persone nella vita, non verso la morte". Da msn.com

fine vita pro vitaFine vita, Pro Vita & Famiglia: "Suicidio assistito non necessario, più cure e dignità per fragili" - Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus è intervenuto in piazza del Popolo a Roma durante il flash mob ... Riporta adnkronos.com

fine vita pro vitaFine vita, Pro Vita & Famiglia: "Suicidio assistito è mattanza di Stato" - Con questo slogan Pro Vita & Famiglia Onlu, mentre a Palazzo della Consulta si dibatteva della Legge Toscana impugnata dal Governo, ha organizzato in Piazza del Popolo a Roma un gra ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fine Vita Pro Vita