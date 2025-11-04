Fine vita Pro Vita & Famiglia | Suicidio assistito è mattanza di Stato
(Adnkronos) – “Non mi uccidere”. Con questo slogan Pro Vita & Famiglia Onlu, mentre a Palazzo della Consulta si dibatteva della Legge Toscana impugnata dal Governo, ha organizzato in Piazza del Popolo a Roma un grande flash mob contro la deriva eutanasica e i progetti di legge sul suicidio assistito. In piazza, 200 sedie a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
