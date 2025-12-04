Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente ai The Game Awards 2025

Se gli appassionati speravano di rivedere Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake durante i The Game Awards 2025, Ubisoft ha chiuso definitivamente la porta a questa possibilità. L’annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato sull’account ufficiale del gioco, che ha dichiarato senza mezzi termini che il gioco non sarà presente all’orami imminente evento, condotto da Geoff Keighley. Leggiamo quanto affermato da Ubisoft: “Ci dispiace deludervi, ma confermiamo che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non sarà presente ai TGA quest’anno.” Una conferma secca che mette fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, alimentate anche da voci interne secondo cui il titolo avrebbe potuto trovare spazio durante lo show dell’11 dicembre. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente ai The Game Awards 2025

