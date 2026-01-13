Prima scossa di terremoto a 20 chilometri da Ravenna

Questa mattina, la prima scossa di terremoto si è verificata a circa 20 chilometri da Ravenna, con epicentro tra Russi e Faenza. L’evento sismico ha coinvolto le aree vicine, provocando timori e preoccupazioni tra la popolazione. Le autorità monitorano la situazione e si stanno attivando per garantire la sicurezza e la valutazione dei danni eventualmente causati dall’evento sismico.

Russi e Faenza sono i territori in cui hanno avuto epicentro le due potenti scosse di questa mattina. Il primo episodio sismico è avvenuto a 20 chilometri da Ravenna secondo i dati registrati dall'Ingv. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Scossa di terremoto nel Foggiano: epicentro a pochi chilometri da Apricena Leggi anche: Nuova scossa di terremoto al largo della costa garganica: epicentro a 13 chilometri da Lesina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria; Terremoto in Valle d’Aosta, scossa avvertita all’alba; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Due nuove scosse di terremoto tra Sicilia e Calabria nelle prime ore del mattino. Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada - Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada ... tg24.sky.it

