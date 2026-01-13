Meteo | Previsioni per mercoledì 14 gennaio

Ecco le previsioni meteo per mercoledì 14 gennaio a Modena. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a momenti di schiarite, senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra 1°C e 11°C, con lo zero termico a circa 2308 metri. Si tratta di condizioni generalmente stabili, ideali per pianificare attività all’aperto o spostamenti.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2308m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Le previsioni del tempo di oggi, martedì 13 gennaio #meteo #Arpav Previsioni. Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In aumento anche sensibile rispetto a lunedì. Venti. In alta mont - facebook.com facebook