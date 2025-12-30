Bilancio preventivo 2026-2028 | l’Assemblea dei Sindaci della Provincia approva all' unanimità

L’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Salerno ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2026-2028, confermando il parere favorevole già espresso dal Consiglio in due sessioni. La decisione rappresenta un passo importante nella pianificazione finanziaria dell’ente per i prossimi anni, garantendo continuità e stabilità nell’azione amministrativa.

Esprime parere positivo all'unanimità al bilancio preventivo 2026-2028, l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Salerno, come già approvato dal Consiglio riunitosi per due giorni di seguito. Un notevole passo avanti verso il "riequilibrio" per la Provincia di Salerno e un risultato non.

