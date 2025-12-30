L’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Salerno esprime parere positivo all’unanimità al bilancio preventivo 2026-2028

L’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Salerno ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2026-2028, rappresentando un passo importante verso il riequilibrio finanziario dell’ente. Nonostante le difficoltà economiche e le limitazioni imposte dalla riforma Delrio, il risultato testimonia l’impegno delle amministrazioni locali nel mantenere stabilità e autonomia, in un contesto complesso e sfidante.

Un notevole passo avanti verso il "riequilibrio" per la Provincia di Salerno e un risultato non scontato, alla luce delle difficoltà economiche e di una riforma demenziale e dannosa, quella Delrio, che è caduta come una "scure" sulle Province italiane limitandone, di fatto, la propria autonomia finanziaria e anche assunzionale. Il bilancio approvato riflette il lavoro di tutti i dipendenti della Provincia, nessuno escluso, specie del Settore Finanziario e della dott.ssa Antonella Famiglietti, della parte politica, dei Consiglieri, del Presidente e della Presidenza, dei Sindaci, che hanno controllato e garantito al contempo la continuità dei servizi e delle funzioni fondamentali.

