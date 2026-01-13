Precipitano mentre montano una tenda | gravi due operai

Due operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere caduti da un’altezza di circa cinque metri mentre montavano una tenda in un impianto ad Arcore, vicino a Monza. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale per le cure del caso.

Cadono da cinque metri e rischiano di morire. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, in un impianto lavorativo ad Arcore, a una manciata di chilometri dal confine tra le province di Monza e Lecco.Un uomo di 49 anni e un 25enne sono precipitati da un'altezza considerevole mentre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Arcore, precipitano da 5 metri mentre montano una tenda: gravi due operai Leggi anche: Cadono mentre montano una rete di protezione: feriti due operai Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Arcore, precipitano da 5 metri mentre montano una tenda: gravi due operai - L'incidente sul lavoro ad Arcore, nel primo pomeriggio di martedì 14 gennaio. monzatoday.it

I rossoblù precipitano fuori dalla zona Europa dopo un match che li ha visti sgonfi e incapaci di impensierire davvero gli avversari, trascinati dalla doppietta di Krstovic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.