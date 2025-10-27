Cadono mentre montano una rete di protezione | feriti due operai
Due operai sono caduti mentre montavano delle reti di protezione su una parete rocciosa. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, a Monteferrante, piccolo borgo del Sangro.I due stavano eseguendo l'intervento di messa in sicurezza con reti paramassi quando sono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Plusvalenze, la montagna che partorisce topolini (bianconeri)” Pezzo dopo pezzo, la farsa delle plusvalenze si sgonfia. Dopo anni di titoloni, intercettazioni e penalizzazioni, restano solo scartoffie che cadono una dopo l’altra come foglie d’autunno. Ora tocca - facebook.com Vai su Facebook