Cadono mentre montano una rete di protezione | feriti due operai

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due operai sono caduti mentre montavano delle reti di protezione su una parete rocciosa. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, a Monteferrante, piccolo borgo del Sangro.I due stavano eseguendo l'intervento di messa in sicurezza con reti paramassi quando sono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

