Arcore precipitano da 5 metri mentre montano una tenda | gravi due operai
A Arcore, due operai di 49 e 25 anni sono rimasti feriti dopo essere caduti da circa cinque metri mentre montavano una tenda all’interno di un'azienda in via Belvedere 42. L’incidente ha causato loro ferite gravi, richiedendo interventi di emergenza. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto e verificando le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
