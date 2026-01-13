Precipita a scuola da una finestra al terzo piano | grave una ragazzina

Una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una finestra del terzo piano di una scuola superiore nel quartiere San Bartolomeo, a Brescia, questa mattina. L'incidente si è verificato martedì 13 gennaio, e le autorità stanno intervenendo sul luogo. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Una studentessa di 14 anni è caduta da una finestra di una scuola superiore situata nel quartiere San Bartolomeo, a Brescia, nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio.La ragazza ha riportato gravi traumi e numerose fratture ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Roma, bambino precipita dalla finestra terzo piano: è grave Leggi anche: Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina, Rocco precipita dal terzo piano a 12 anni: è grave Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Viterbo: 13enne precipita dalla finestra e muore; Ragazzino cade dalla finestra e muore a Viterbo; Cade dalla finestra e muore. La tragedia in Italia: “Era giovanissimo!”. Viterbo: 13enne precipita dalla finestra e muore - La tragedia nel cuore della notte in via Palmanova, inutili i tentativi di rianimarlo. civonline.it

