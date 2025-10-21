Roma bambino precipita dalla finestra terzo piano | è grave
Roma, 21 ottobre 2025 – E’ precipitato dalla finestra un bambino di 11 anni e ora è ricoverato, i n condizioni gravi, all’ospedale Bambino Gesù. Il piccolo era arrivato a Roma insieme alla famiglia per assistere a una festa di laurea. Alloggiavano tutti in un bed and breakfast in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. Il bambino ha v isto la sorella uscire dal portone d’ingresso e l’ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo, intorno alle 11.40, si è affacciato dalla finestra al terzo piano, ma si è sporto troppo ed è precipitato. Sul posto, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti, i poliziotti Volanti e Scientifica, che hanno sentito la mamma, nel b&b al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
