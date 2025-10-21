Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina Rocco precipita dal terzo piano a 12 anni | è grave

Leggo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto troppo ed. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina, Rocco precipita dal terzo piano a 12 anni: è grave

