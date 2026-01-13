Prato il misterioso dipinto di Lorenzo di Bicci sarà restaurato

A Prato, il dipinto di Lorenzo di Bicci raffigurante Francesco Datini e sua moglie Margherita sarà sottoposto a un intervento di restauro. L’opera, esempio significativo dell’arte medievale pratese, rappresenta due figure di rilievo del XIII secolo. L’intervento mira a conservare e valorizzare questo importante patrimonio culturale, preservando i dettagli e la qualità dell’immagine originale per le future generazioni.

Prato, 13 gennaio 2026 - L'immagine è inconfondibile e ritrae la coppia più potente del medioevo pratese: Francesco Datini riconoscibile dal ricco ed elegante abito rosso con mantello e copricapo dello stesso colore e sua moglie Margherita contraddistinta dal vestito sobrio e austero della terziaria domenicana. Sono questi particolari ad aver portato l'anno scorso in città, all'Archivio di Stato, un singolare dipinto di Lorenzo di Bicci dal titolo Santo Vescovo in trono con donatori, il cui restauro sarà adesso finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che per l'intervento ha messo a disposizione circa 20 mila euro.

