Nella chiesa a Monza c' è un nuovo capolavoro | chi l' ha dipinto e quando sarà svelato

Un nuovo capolavoro nella chiesa del Carrobiolo. Più precisamente un'Annunciazione che troverà spazio sulla parete destra della Cappella della Provvidenza e che verrà svelata (e benedetta) ufficialmente lunedì 8 dicembre alle 11.30, appunto nella chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, nel centro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

