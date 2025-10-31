Eccidio del ‘43 il monumento sarà restaurato

Prenderanno avvio da oggi le operazioni di lieve spostamento e restauro del cippo commemorativo dedicato ad Arturo Torboli e Girolamo Savonuzzi, uccisi dai fascisti per rappresaglia a seguito dell’assassinio del federale di Ferrara, Igino Ghisellini. Il cippo è collocato in viale Alfonso d’Este, nei pressi del Baluardo di San Tommaso. Nel dettaglio, i lavori prevedono lo spostamento del monumento di alcuni metri rispetto all’attuale collocazione, in un’area più interna e sicura, al fine di migliorarne la fruibilità e la conservazione, e il restauro della colonna marmorea, mediante impacchi di carbonato di ammonio, rimozione delle stuccature cementizie, applicazione di biocida, eliminazione delle formazioni vegetali, nuove stuccature con materiali idonei, protezione finale e rifacimento delle iscrizioni incise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

