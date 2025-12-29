Poste Italiane introduce una nuova linea di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. Questa gamma, ispirata ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, promuove la sostenibilità e l’impegno ambientale. I prodotti sono disponibili in oltre 4.000 uffici postali, offrendo una soluzione ecologica per le esigenze di spedizione e imballaggio. Un passo concreto verso un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Da Poste Italiane arrivano buste e scatole in cartone riciclato al 100%. La nuova gamma è ispirata ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 ed è disponibile in più di 4mila uffici postali. In questo modo – viene spiegato – “le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente “. I contenitori, in cartone riciclato e riciclabile, sono certificati dal Forest stewardship council e si presentano “con una grafica divertente”, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è premium logistics partner. 🔗 Leggi su Lapresse.it

