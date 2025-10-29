Ecco il nuovo consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII

Si sono svolte questa mattina, 29 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, le elezioni del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”.Ad accogliere gli studenti e le studentesse è stato Leonardo Ciarponi, Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

