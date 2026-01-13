L’Amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco ha annunciato di voler presentare una querela alla Procura di Nola contro il deputato Francesco Emilio Borrelli. La denuncia riguarda alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie, fatte durante una diretta Facebook successiva a un episodio di violenza presso un istituto bancario locale. La decisione mira a tutelare l’immagine e la reputazione dell’ente e della comunità.

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli – Il sindaco e la Giunta comunale di Pomigliano d’Arco, presenteranno un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Nola nei confronti del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, “per dichiarazioni di contenuto diffamatorio” rilasciate dallo stesso durante una diretta Facebook successiva all’assalto ad un istituto bancario in città. Nel corso della diretta Borrelli, fanno sapere dal Comune, avrebbe attribuito all’Amministrazione comunale “presunti rapporti o tolleranze nei confronti della criminalità, senza alcun fondamento fattuale”. “Va ricordato – si legge in una nota del Comune – che l’amministrazione è stata oggetto di accesso ispettivo da parte del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli per la verifica di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, procedimento che si è concluso con esito positivo per l’Ente lo scorso mese di agosto e con il non scioglimento del Consiglio comunale”. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano: l’Amministrazione comunale decide di querelare il deputato Borrelli

