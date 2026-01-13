Amministrazione comunale di Pomigliano contro Borrelli ha leso dignità della città

L’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla Procura di Nola contro il deputato Francesco Emilio Borrelli, ritenendo le sue recenti dichiarazioni diffamatorie e lesive della dignità della città. La decisione nasce in risposta alle affermazioni fatte durante una diretta Facebook, successive a un episodio di vandalismo presso una banca locale. La vicenda sottolinea le tensioni tra istituzioni e rappresentanti politici nel contesto cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco e la Giunta comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), presenteranno un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Nola nei confronti del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, " per dichiarazioni di contenuto diffamatorio" rilasciate dallo stesso durante una diretta Facebook successiva all'assalto ad un istituto bancario in città. Nel corso della diretta Borrelli, fanno sapere dal Comune, avrebbe attribuito all'Amministrazione comunale "presunti rapporti o tolleranze nei confronti della criminalità, senza alcun fondamento fattuale".

