Pomigliano D' Arco Na luce di 326 lampioni privati pagata dall' amministrazione comunale; GdF contesta danno erariale per circa €66mln a 4 funzionari

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pomigliano D'Arco è stato citato in giudizio per una gestione discutibile dell’illuminazione pubblica, con un danno erariale stimato di circa 66 milioni di euro. L’atto coinvolge quattro funzionari pro tempore, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Cangiano.

pomigliano d arco na luce di 326 lampioni privati pagata dall amministrazione comunale gdf contesta danno erariale per circa 836466mln a 4 funzionari

© Ilgiornaleditalia.it - Pomigliano D'Arco (Na), luce di 326 lampioni privati pagata dall'amministrazione comunale; GdF contesta danno erariale per circa €66mln a 4 funzionari

Atto di citazione nei confronti di 4 funzionari pro-tempore del Comune di Pomigliano d’Arco per cattiva gestione dell’illuminazione pubblica, le indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Cangiano Pomigliano D'Arco (N. Ilgiornaleditalia.it

Storia civile di Pomigliano d'Arco dalle origini alla prima metà del Novecento

Video Storia civile di Pomigliano d'Arco dalle origini alla prima metà del Novecento

pomigliano d arco naScandalo a Pomigliano: 326 lampioni privati attaccati sulla rete pubblica, indagati 4 funzionari - Nei giorni scorsi, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, guidata dal Procuratore Antonio Giuseppone, ha notificato un atto di citazione nei confronti di 4 soggetti, funzionari pr ... ilmediano.com

pomigliano d arco naDanno erariale di oltre 60mila euro. Indagine a Pomigliano d'Arco - Secondo finanzieri e Corte dei Conti l'amministrazione avrebbe utilizzato fino al 2024 illuminazione pubblica per alimentare pali installati anche in cortili privati ... rainews.it