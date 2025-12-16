Pomigliano D' Arco Na luce di 326 lampioni privati pagata dall' amministrazione comunale; GdF contesta danno erariale per circa €66mln a 4 funzionari
Il Comune di Pomigliano D'Arco è stato citato in giudizio per una gestione discutibile dell’illuminazione pubblica, con un danno erariale stimato di circa 66 milioni di euro. L’atto coinvolge quattro funzionari pro tempore, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Cangiano.
Atto di citazione nei confronti di 4 funzionari pro-tempore del Comune di Pomigliano d'Arco per cattiva gestione dell'illuminazione pubblica, le indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Cangiano
Scandalo a Pomigliano: 326 lampioni privati attaccati sulla rete pubblica, indagati 4 funzionari - Nei giorni scorsi, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, guidata dal Procuratore Antonio Giuseppone, ha notificato un atto di citazione nei confronti di 4 soggetti, funzionari pr ...
Danno erariale di oltre 60mila euro. Indagine a Pomigliano d'Arco - Secondo finanzieri e Corte dei Conti l'amministrazione avrebbe utilizzato fino al 2024 illuminazione pubblica per alimentare pali installati anche in cortili privati
Presunto spreco di risorse pubbliche a #Pomigliano d'Arco. La Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania ha citato in giudizio quattro funzionari comunali per un danno erariale di oltre 60mila euro legato alla gestione dell'illuminazione pubblica.
