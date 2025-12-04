Gianluca Galvani 6tet presenta Echoes of Amy Winehouse al Museo del Saxofono di Fiumicino | omaggio tra jazz soul e R&B

Un tributo che non cerca la copia, ma l’essenza. Sabato 13 dicembre 2025 il Museo del Saxofono di Maccarese (Fiumicino, RM) ospita “Echoes of Amy Winehouse”, un evento speciale ideato dal Gianluca Galvani 6tet con la partecipazione della cantante Chiara Vecchio, per ripercorrere – con rispetto e intensità – la memoria musicale e umana di Amy Winehouse. La serata unirà musica, parole e suggestioni visive in un percorso che attraversa le radici swing dell’artista, la sua precoce maturazione, i successi travolgenti e le fragilità che hanno segnato una delle voci più potenti e controverse degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

