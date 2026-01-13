Pitti Uomo edizione 109 | Firenze e la moda finestra sul mondo Via agli eventi

L'edizione 109 di Pitti Uomo si apre a Firenze, dal 13 gennaio 2026, con il tema Motion. L'evento rappresenta un importante punto di incontro tra istituzioni e imprese del settore moda. La manifestazione si svolge presso la Fortezza da Basso e conferma il ruolo di Firenze come centro di riferimento per la moda internazionale. Un'occasione per osservare le tendenze e consolidare relazioni nel settore, con attenzione alla sostenibilità e all'innovazione.

Firenze, 13 gennaio 2026 – "Facciamo squadra per la moda tra istituzioni e mondo delle imprese". Così il presidente Eugenio Giani intervenendo alla conferenza stampa di apertura della edizione 109 di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso, dal titolo Motion. "Oltre 750 i brand di cui il 47% esteri sono i numeri che rappresentano la forza attrattiva di questa manifestazione che vive un anniversario importante. Sono infatti i 75 anni da quando nel febbraio del 1951, nel clima della ricostruzione post-bellica, Giovanbattista Giorgini organizzò la prima iniziativa a carattere internazionale nel suo showroom in Oltrarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pitti Uomo edizione 109: Firenze e la moda, finestra sul mondo. Via agli eventi Leggi anche: Pitti Uomo, Firenze pronta all’edizione 109. Parola d’ordine: movimento Leggi anche: Pitti Uomo 109, ecco cosa ci attende a Firenze. Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Firenze arriva il Pitti Uomo 109. La guida al salone della moda maschile; Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; Pitti Uomo, Firenze pronta all’edizione 109. Parola d’ordine: movimento; Pitti uomo 109 al via con oltre 750 espositori. Pitti Uomo: inaugurata stamani l'edizione 109 - Così il presidente Eugeni Giani intervenendo alla conferenza stampa di apertura della edizione 109 di Pitti Uomo alla Fortezza da ... nove.firenze.it

Pitti Uomo, oggi parte la nuova edizione con 750 brand - Debutta una nuova edizione che accende i riflettori sul menswear mondiale e sulle collezioni Autunno/Inverno 2026- adnkronos.com

Pitti Uomo, al via l'edizione 109: oltre 750 i brand in Fortezza. Motion il tema dei saloni invernali - Al debutto l' edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo, che si svolgerà dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze. 055firenze.it

A Pitti Uomo, Xacus apre la stagione fall-winter 26-27 con una collezione che ribadisce la sua vocazione per la camicia... Leggi l'articolo #Moda - facebook.com facebook

Moda, al via oggi la 109esima edizione di Pitti Uomo a Firenze: 750 brand presentano le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027. È anche un primo test per misurare lo stato di salute del settore che ha chiuso il 2025 con un -6,5% di fatturato. La filiera, però, fest x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.