Pirelli in 2025 record di riconoscimenti all’innovazione del gruppo

Nel 2025, Pirelli ha consolidato la propria leadership nell’innovazione, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti per le sue tecnologie all’avanguardia. Tra queste, spicca il riconoscimento alla tecnologia Cyber Tyre, ottenuto da enti e riviste indipendenti. Questo successo testimonia l’impegno del gruppo nel sviluppare soluzioni innovative nel settore degli pneumatici, confermando la sua posizione di riferimento nel mercato internazionale.

È stato un 2025 da record per l'innovazione di Pirelli, grazie ai premi conquistati nei test e ai riconoscimenti alla tecnologia Cyber Tyre, tutti assegnati da enti indipendenti e riviste specializzate. I nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion, infatti, hanno ottenuto nel corso dell'anno 27 podi, fra cui 15 primi.

