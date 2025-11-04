Campionaria 2025 | cinque giorni di record gusto e innovazione

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state oltre 67mila le presenze in Fiera a Bergamo dell’edizione numero 46. Un grande successo raccontato anche da L’Eco café. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Campionaria» 2025: cinque giorni di record, gusto e innovazione

campionaria 2025 cinque giorni(Foto Gian Vittorio Frau) - S i è chiusa con numeri da record la 46esima « Fiera Campionaria » di Bergamo, che in cinque giorni ha accolto più di 67mila visitatori, segnando un incremento di 2mila ingressi rispetto all’anno scor ... Lo riporta ecodibergamo.it

