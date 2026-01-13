Nel 2025, Pirelli si distingue per i risultati di eccellenza ottenuti nei test indipendenti, confermando il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. La fine dell’anno testimonia un percorso di crescita e riconoscimenti che rafforzano la posizione dell’azienda nel settore delle gomme di alta gamma, offrendo prodotti affidabili e all’avanguardia ai propri clienti.

Il 2025 si chiude come un anno da record per Pirelli sul fronte dell’innovazione e delle prestazioni certificate. Nelle prove comparative indipendenti condotte da enti e riviste specializzate a livello internazionale, i nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion hanno totalizzato 27 podi, di cui 15 primi posti, su 34 test complessivi. In particolare, i nuovi P Zero e Cinturato, lanciati nel 2025 per il mercato globale, hanno conquistato entrambi due vittorie. Prosegue anche la serie positiva del Cinturato All Season SF3, che nel corso dell’anno ha ottenuto 11 vittorie e tre podi, affermandosi come riferimento nel segmento all season per equilibrio complessivo e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pirelli chiude il 2025 con premi e risultati di vertice nei test indipendenti

Leggi anche: Brunello Cucinelli chiude il 2025 con un balzo record: fatturato +12%, premi e un film

Leggi anche: Si chiude il 2025 con importanti risultati per la Legge Brambilla: molte denunce e animali salvati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pirelli, le stime degli analisti per il 2025; Pirelli: grandi manovre per far fuori il socio cinese; Titoli sotto la lente a Piazza Affari: Ferrari e Pirelli.

Pirelli chiude il 2025 con premi e risultati di vertice nei test indipendenti - Diversi riconoscimenti internazionali confermano le prestazioni dei nuovi pneumatici e dei sistemi digitali per la sicurezza e la connettività dei veicoli ... ilfattoquotidiano.it