Pirelli chiude il 2025 con premi e risultati di vertice nei test indipendenti
Nel 2025, Pirelli si distingue per i risultati di eccellenza ottenuti nei test indipendenti, confermando il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. La fine dell’anno testimonia un percorso di crescita e riconoscimenti che rafforzano la posizione dell’azienda nel settore delle gomme di alta gamma, offrendo prodotti affidabili e all’avanguardia ai propri clienti.
Il 2025 si chiude come un anno da record per Pirelli sul fronte dell’innovazione e delle prestazioni certificate. Nelle prove comparative indipendenti condotte da enti e riviste specializzate a livello internazionale, i nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion hanno totalizzato 27 podi, di cui 15 primi posti, su 34 test complessivi. In particolare, i nuovi P Zero e Cinturato, lanciati nel 2025 per il mercato globale, hanno conquistato entrambi due vittorie. Prosegue anche la serie positiva del Cinturato All Season SF3, che nel corso dell’anno ha ottenuto 11 vittorie e tre podi, affermandosi come riferimento nel segmento all season per equilibrio complessivo e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
