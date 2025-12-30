Si chiude il 2025 con importanti risultati per la Legge Brambilla | molte denunce e animali salvati
La legge Brambilla si conclude nel 2025 con risultati significativi nella tutela degli animali. Sono state identificate numerose persone coinvolte in reati come maltrattamenti e uccisioni, grazie anche all’aumento delle denunce da parte dei cittadini. Nuove norme hanno rafforzato gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e della magistratura, contribuendo a migliorare la risposta alle problematiche legate al maltrattamento animale.
Centinaia e centinaia di criminali identificati per maltrattamento, uccisione e altri reati ai danni degli animali; una sempre maggiore attenzione, da parte dei cittadini, che denunciano e tante nuove norme che forniscono a forze dell’ordine e magistratura gli strumenti per agire in modo rapido e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
