Madalina Ghenea vittima di stalking la testimonianza dell' ex Leonardo Maria Del Vecchio | Terrore

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Viveva nel terrore, era continuamente perseguitata“, così Leonardo Maria Del Vecchio, ex fidanzato di Madalina Ghenea ha raccontato in tribunale e il vero e proprio inferno attraversato dalla ex compagna, perseguitata per mesi da qualcuno che non si limitava a offendere e minacciare lei, cosa di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

madalina ghenea vittima stalkingMadalina Ghenea vittima di stalking con l'ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio: «C'erano giorni in cui non riusciva neanche a lavorare» - «Questi momenti sono molto importanti non solo per la mia famiglia, ma anche per tutte le vittime. Da msn.com

Madalina Ghenea vittima di stalking, l’ex fidanzato: “Non riusciva più a lavorare” - Leonardo Maria Del Vecchio conferma: “Viveva nel terrore, non poteva più vivere” ... Riporta dilei.it

Madalina Ghenea vittima di stalking, l'ex Del Vecchio jr. testimonia al processo: "C'erano giorni in cui non poteva lavorare" - Così Leonardo Maria Del Vecchio, ex fidanzato della modella e attrice Madalina Ghenea, durante la sua testimonianza al process ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Madalina Ghenea Vittima Stalking