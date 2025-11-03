Madalina Ghenea vittima di stalking la testimonianza dell' ex Leonardo Maria Del Vecchio | Terrore

“Viveva nel terrore, era continuamente perseguitata“, così Leonardo Maria Del Vecchio, ex fidanzato di Madalina Ghenea ha raccontato in tribunale e il vero e proprio inferno attraversato dalla ex compagna, perseguitata per mesi da qualcuno che non si limitava a offendere e minacciare lei, cosa di. 🔗 Leggi su Today.it