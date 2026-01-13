Perdita d’acqua irrisolta da due mesi in via Villini Svizzeri diramazione Gullì

Da oltre due mesi, via Villini Svizzeri, nel tratto di via Gullì, registra una perdita d'acqua irrisolta. Nonostante i lavori avviati e l'area recintata, la perdita persiste, rendendo la strada pericolosa per residenti e automobilisti. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza e risolvere definitivamente il problema.

Lavori iniziati, area recintata e poi abbandonata: l’acqua continua a fuoriuscire giornoe notte mentre la strada diventa sempre più pericolosa per residenti e automobilisti.La denuncia arriva da una citadina della zona. "Sono residente in via Villini Svizzeri, diramazione Gulli e desidero portare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

