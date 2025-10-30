Due palazzine al posto di due villini della pineta la denuncia di Italia Nostra
«Come se niente fosse, nel rione pineta riprendono i lavori per l’abbattimento e ricostruzione di due villini. Purtroppo, villini non saranno più, perché al loro posto saranno costruite due palazzine, che per caratteristiche tipologiche e volumetria, nulla hanno a che fare con il carattere e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
